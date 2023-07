Pracovník se zřítil do výkopu a byl zasypán, letěl pro něj vrtulník

Záchranářský vrtulník letěl v pondělí v Plzeňském kraji k vážnému pracovnímu úrazu. Bylo to do Budětic na Klatovsku, kde se pracovník zřítil do výkopu a byl navíc zasypán hlínou.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/ Milan Kilián