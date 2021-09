Další nehoda se stala v Klatovech, kde jel devětasedmdesátiletý muž z obce na Domažlicku s vozidlem Škoda Citigo. Řidič vyjížděl z vedlejší komunikace Dr. Sedláka a nedal přednost přijíždějícímu nákladnímu vozidlu značky Tatra s míchačem, který přijížděl od Svrčovce a střetli se. "Řidič osobního vozidla utrpěl zranění a byl převezen k ošetření do nemocnice. Provedené dechové zkoušky byly u obou řidičů s negativními výsledky. Odhadnutá hmotná škoda činí 150 tisíc korun," sdělila Ladmanová.

Na místo byli přivoláni policisté a řidiči se podrobili dechovým zkouškám s negativními výsledky. U řidiče nákladního vozidla byl ale proveden test, zda není pod vlivem návykové látky a ten měl pozitivní na amfetamin a metamfetamin. Policisté muže převezli do zdravotnického zařízení v Klatovech, kde bylo provedeno lékařské vyšetření a odběry biologických materiálů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.