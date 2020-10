V noci ze 17. na 18. října tam v ulici 5. května neznámý vandal poškodil šest zaparkovaných vozidel. Zatím nezjištěným předmětem udělal vrypy na laku vozidel po celé jejich délce. Majitelům aut vznikla škoda 105 tisíc korun. Policie ve věci zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci.

V neděli ráno pak kontrolovali řidiče, který neměl za volantem co dělat, a to hned ze dvou důvodů. „Ve Volšovské ulici zastavili řidiče vozidla VW Golf. Šlo o osmadvacetiletého muže z obce u Nýrska, který má platnou blokaci řidičského oprávnění. Na vozidle nebyla umístěna přední registrační značka. Muž se podrobil testu, zda není pod vlivem omamné nebo psychotropní látky a ten byl pozitivní na konopí,“ uvedla klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová. Muž souhlasil s lékařským vyšetřením a byl převezen do nemocnice, kde byl proveden odběr krve a moči. Muž je podezřelý ze spáchání přestupků, které budou předány správnímu orgánu.