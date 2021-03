Viadukt v Klatovech se opět stal osudným řidiči kamionu, který nerespektoval značku. Během několika dnů šlo o druhou nehodu.

Uvízlý kamion pod viaduktem v Klatovech. | Foto: PČR

Minulý pátek tam uvízl řidič z Pelhřimovska, ve středu z Klatov, který už by ale tuto cestu měl znát. Bohužel ani další dny nebyly výjimkou. Kamiony „testují“ most dále, ale prohrávají. „Ve čtyři hodiny ráno jel čtyřiačtyřicetiletý muž z Klatov s nákladním vozidlem značky Man od obce Luby do centra. Vjel pod železniční viadukt s maximální výškou průjezdu 3,70 m a horní částí návěsu zachytil o mostní konstrukci. Při nehodě nedošlo ke zranění a dechová zkouška byla negativní,“ uvedla klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová.