Řidič mohl mluvit o štěstí, jelikož nechybělo mnoho a spadl by do řeky. Hasiči museli po příjezdu auto zajistit proti pádu a zlikvidovat uniklé kapaliny.

„Osmatřicetiletý muž jel s vozem Škoda Octavia z náměstí do ulice Petra Bezruče. Nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem, stavu vozovky a dalším okolnostem, které je možno předvídat, a narazil do zábradlí, do dopravní značky a do rohu budovy. Celková škoda byla vyčíslena na 70 tisíc korun,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Dechovou zkoušku měl muž pozitivní s výsledkem 2,02 promile alkoholu v krvi. Policistům uvedl, že požil několik panáků rumu. Řidič byl převezen do lékařského zařízení, kde se podrobil vyšetření s odběrem krve. Policisté mu zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jízdu. Ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.