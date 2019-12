Za volant usedl i přesto, že má zákaz řízení. Ten mu klatovský soud ještě prodloužil a navíc mu uložil nejvyšší možný počet hodin obecně prospěšných prací. Pokud je Kybyc neodpracuje, skončí za mřížemi.

Kybyc se k soudu bez omluvy nedostavil, ale v přípravném řízení se ke všemu přiznal policistům. Řekl jim, že v osudný červencový den usedl za volant podomácku vyrobeného traktůrku bez registrační značky a spolu se svým příbuzným se vydali do nedalekých Žinkov. „Jeli jsme pro basu piv. Tu jsme koupili, ale zpět jsme ji nedovezli. Sedli jsme si na dětské hřiště a celou ji asi za hodinu a půl vypili. Já jsem pak řídil zpět do Osobov. V Radkovicích jsem nezvládl traktůrek a narazil do nějakého auta. Z místa jsem utekl,“ přiznal Kybyc policistům.

Majitel vozu soudu řekl, že v tu chvíli byl zrovna na zahrádce, takže se vše odehrálo přímo před ním. Slyšel „túrování“ motoru a po dvou třech vteřinách hroznou ránu. Viděl jsem Kybyce, jak sedí za volantem a třese se. Ten druhý, který asi vypadl, na něj křičel, že zdrhají. Dali se na útěk, já neměl šanci je dohonit, jsem nemocný,“ popsal soudu dění majitel auta. Tomu žádná pojišťovna škodu neuhradila, neboť traktůrek není způsobilý na jízdu po komunikacích, a tak opravu splácí ze svého. A protože nemá peníze, auto stále ještě nemá v pořádku. „Budeme mít zkažené Vánoce,“ posteskl si.

Pro Kybyce si dojeli domů policisté, kteří mu dali dýchnout. Dechové zkoušky ukázaly výsledek 1,45 a 1,58 promile, požití alkoholu potvrdil i následný odběr krve. Kybyc má v rejstříku trestů již několik záznamů, naposledy dostal podmínku a zákaz řízení na dva roky. I tak se ještě soud spokojil s výchovným trestem. Uložil mu 300 hodin obecně prospěšných prací, zakázal mu na 30 měsíců řídit motorová vozidla a nařídil mu uhradit škodu ve výši 42 tisíc korun. Verdikt není pravomocný.