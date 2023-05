Šestačtyřicetiletý pilot kluzáku, jenž zahynul na Rokycansku po pádu na jedoucí auto a na silnici, byl sice velmi zkušený, ale se strojem, který příliš neznal, udělal dvě osudové chyby.

Nad Rokycany došlo v srpnu 2022 k tragické nehodě | Foto: Deník/Václav Havránek

První, že namísto přistání udělal v malé výšce ještě dvě zatáčky v marné snaze najít stoupavý proud, a druhou bylo nezvládnutí techniky pilotáže při manévrování v malé výšce s následným pádem do vývrtky. K tomuto závěru došel Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod (ÚZPLN).

Tragédie se stala vloni 2. srpna. Muž, který byl profesionálním pilotem a měl na dopravních i dalších letounech včetně kluzáků nalétáno cca 8600 hodin, vzlétl z Plas, ale zpět už nedoletěl. Řidička, na jejíž auto se letadlo zřítilo na trase z Oseku do Rokycan, zpočátku podle svých slov vůbec netušila, co se stalo. „Podjela jsem viadukt pod dálnicí D5 a po několika desítkách metrů jsem náhle slyšela ránu, která přišla zezadu od zadní části vozidla. Šlo pouze o zvuk, s vozidlem rána nijak nepohnula. Já jsem pokračovala v jízdě dál,“ popsala s tím, že si myslela, že jí prasklo kolo u auta. Když ji přítel řekl „ty vole, to bylo letadlo", podívala se do zrcátka a viděla rozbité zadní sklo a pak si všimla převráceného letadla na silnici. Zastavila a věnovala se dětem na zadních sedadlech, jimž se naštěstí nic nestalo, a její partner, stejně jako další svědci události, běžel na pomoc pilotovi. Jenže neměli šanci. Jak uvádí ve své zprávě ÚZPLN, pilot utrpěl mnohočetná zranění a zemřel hned po nárazu do auta a následně komunikace.

V Rokycanech havaroval větroň, srazil se s autem, pilot nepřežil

Jak zjistili vyšetřovatelé, pilot se účastnil soustředění AK Kralupy nad Vltavou a v osudný den vzlétl již podruhé. Rozhodl se letět po trati Plasy – Tachov – Příbram – Plasy. Jenže začal ztrácet výšku a cca 24 km jihovýchodně od letiště Plasy změnil směr letu na letiště Rokycany. Marně přitom hledal stoupavý proud. A pak udělal pilot, který létal už od roku 1998 a dělal i instruktora, podle ÚZPLN osudnou chybu. Namísto přistání se pokusil udělat ještě dvě pravotočivé zatáčky v malé výšce, po nich však letoun přešel do vývrtky a zřítil se k zemi. Poslední fázi letu zachytily i dva videozáznamy.