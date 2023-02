"Jeden člověk je těžce zraněný," uvedl řídící důstojník hasičů Plzeňského kraje Miroslav Marek. Hasiči připravili místo pro přistání záchranářského vrtulníku, který zraněného přepravil do nemocnice. "Další čtyři lidé mají lehčí zranění, komunikace je uzavřená v obou směrech," dodal Miroslav Marek. Na silnici se tvořily kolony aut a podařilo se ji zprůjezdnit zhruba do hodiny. Na Klatovsku hrozně chumelilo, řidiči by proto měli jezdit velmi opatrně.