Průjezd zatáčkou u Kokšína nezvládla mladá řidička a skončila s vozem na střeše v příkopu. Naštěstí se jí nic vážného nestalo.

Nehoda u Kokšína. | Foto: Foto: PČR

"Ve 22.15 hodin řídila osmnáctiletá řidička osobní automobil Alfa Romeo ve směru od Plzně na Klatovy. Za obcí Kokšín při průjezdu pravotočivou zatáčkou nepřizpůsobila rychlost jízdy povaze vozovky a svým schopnostem a dostala smyk. Ten se snažila vyrovnat, přičemž přejela do protisměru a následně do levého silničního příkopu, kde se s vozidlem převrátila na střechu. Při dopravní nehodě byla žena lehce zraněna a převezena do Klatovské nemocnice k ošetření," uvedla policejní mluvčí Dagmar Brožová.