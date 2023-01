„Sedmadvacetiletý cizinec pobývající v Ústí nad Labem jel s vozidlem Škoda Octavia po komunikaci ve Švihově ve směru od Klatov na Plzeň. Projížděl Nádražní ulicí, kdy nepřizpůsobil rychlost jízdy a s vozidlem najel na středový ostrůvek, kde narazil do dopravní značky. Po nárazu vozidlo vjelo do protisměru a vlevo mimo komunikaci narazilo do betonové konstrukce mostu i zábradlí. Na výzvu policistů se řidič podrobil dechové zkoušce, kdy přístroj naměřil 2,33 promile alkoholu. U řidiče bylo v nemocnici provedeno lékařské vyšetření i odběr krve,“ sdělila klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová.