"V pátek 16. září jel s vozidlem značky Škoda Felicia sedmatřicetiletý muž z obce na Horažďovicku po obci Rozsedly. Pětačtyřicet minut po jednadvacáté hodině jel od obce Rozsedly na obec Šimanov, v pravotočivé zatáčce se dostal do smyku, vjel do pravého silničního příkopu, kde narazil do dopravní značky a do betonového sloupu elektrického vedení. Řidič s vozidlem odjel do místa bydliště své příbuzné, kde uschoval vozidlo v garáži. Na základě získaných poznatků policisté z obvodního oddělení v Sušici muže vypátrali. Pokusil se o útěk, použili tak donucovací prostředky hmaty, chvaty a pouta a ve 22.50 hodin jej zajistili," uvedla klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová.