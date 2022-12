"Třiačtyřicetiletý cizinec jel s vozidlem značky Fiat Ducato po komunikaci I. třídy číslo ve směru od obce Železná Ruda na Klatovy. Ve 22.00 hodin v pravotočivé zatáčce se dostal s vozidlem do smyku, přejel do protisměru a levou přední částí narazil do železničního viaduktu. Muž se podrobil dechové zkoušce a přístroj naměřil 1,70 a opakovaně 1,52 promile alkoholu," uvedla klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová.