Opilá řidička nabourala dvě auta. Policii přivolala sama.

Ilustrační foto | Foto: archiv

„V neděli jela pětatřicetiletá řidička ze Sušice s vozidlem Škoda Fabia od obce Ostružno do Sušice. V Nuželické ulici se plně nevěnovala řízení a s vozidlem narazila do dvou zaparkovaných vozidel značek Škoda Citigo a Škoda Fabia. Po srážce vozidlo zastavila a přivolala policisty,“ popsala klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová. Na výzvu se řidička podrobila dechové zkoušce a přístroj naměřil 1,41 a opakovaně 1,43 promile alkoholu. Policisté ženu převezli do zdravotnického zařízení, kde bylo provedeno lékařské vyšetření i odběr krve. Odhadnutá hmotná škoda činí 140 tisíc korun. Nikomu se nic nestalo.