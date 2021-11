Dvě nehoda za nimiž stáli silně opilí řidiči vyšetřovali policisté na Klatovsku, jedním z řidičů byla dokonce žena.

Šestačtyřicetiletá žena z Kašperskohorska jela v pondělí s vozidlem Seat Cordoba po Hrádecké ulici v Sušici ve směru do centra a nedodržela bezpečnostní vzdálenost za před ní zastavující jízdou soupravou značky Toyota s přívěsem a zezadu do vozidla narazila. „Řidička se podrobila dechové zkoušce, kdy přístroj naměřil hodnotu 2,52 a opakovaně 2,40 promile alkoholu. U řidiče vozidla Toyota byla dechová zkouška s negativním výsledkem. Policisté ženu převezli do zdravotnického zařízení, kde bylo provedeno lékařské vyšetření spojené s odběrem krve. Policisté ženě zadrželi řidičský průkaz a je podezřelá ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky,“ uvedla klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová.