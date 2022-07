"Sedmatřicetiletá žena z obce u Nýrska jela na jízdním kole po Nýrsku. Ve 21.15 hodin vyjížděla směrem od sportovního areálu na obec Stará Lhota, kdy chtěla odbočit vpravo, ale podívala se na cyklistu, který odbočoval směrem do centra. Žena s jízdním kolem sjela mimo komunikaci, spadla do silničního příkopu, utrpěla zranění a byla převezena do nemocnice v Klatovech k ošetření. Provedená dechová zkouška byla u cyklistky s výsledkem měření 2,60 promile alkoholu a policisté si vyžádali odběr krve v nemocnici," sdělila klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová.