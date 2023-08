/FOTO, VIDEO/ Hodně dramatické chvíle byly k vidění v noci ze soboty na neděli v Pražské ulici v Klatovech v jedné z nejproblematičtějších lokalit města. Opilý místní muž se tam pokusil srazit autem dva lidi na chodníku, s nimiž měl předtím konflikt.

Opilý muž se v Klatovech pokusil najet do dvou lidí, naboural přitom do domu. | Video: Milan Kilián

Chodcům se na poslední chvíli podařili uskočit, ale rozjetý vůz narazil do jednoho z domů, zdemoloval podezdívku a prorazil díru do dveří. Agresora se podařilo záhy dopadnout a skončil v policejní cele.

„Nejdřív prý jel nahoru a když netrefil toho, koho chtěl, tak se u banky otočil a zkusil to znovu. Napálil to ale do toho domu, naštěstí nikoho nesrazil. Bylo tu pak srocení jako na spartakiádě, státní policisté, městští…,“ popsal Deníku muž z Klatov.

„Mohu potvrdit, že se zabýváme případem, kdy v neděli krátce před jednou hodinou muž, ročník 1993, najížděl v Pražské ulici s vozem Toyota Yaris do osob. Ke zranění nedošlo,“ řekla Deníku policejní mluvčí Dagmar Brožová. Dodala, že výtečník byl záhy dopaden a dechová zkouška ukázala 1,73 promile alkoholu. Případem se zabývají klatovští policisté, kteří ho prověřují pro podezření ze spáchání tří trestných činů - ohrožení pod vlivem návykové látky, ublížení na zdraví ve stadiu pokusu a maření výkonu úředního rozhodnutí, neboť mladík měl zákaz řízení.

Na romské svatbě nechyběla pořádná muzika ani bitka, novomanželům pršelo štěstí

Majitelé domu odhadli škodu předběžně na sto tisíc korun. „V této lokalitě je nepořádek o víkendu pořád, problémy tu jsou neustále. Květiny, které máme před vchodem, musíme dávat dovnitř, protože vše je zdevastované, nebo to odnesou. Čekala bych, že někdo vezme lahev a hodí ji do výlohy, což se stává. Každou chvíli je tu nepořádek, poházené jídlo, nazvraceno na zemi a podobně. Ale to, že nám autem někdo zdemoluje dům, to by mě nenapadlo. To je i na mě moc,“ posteskla si spolumajitelka objektu.