"V neděli 11. prosince jel sedmadvacetiletý cizinec po obci Balkovy s vozidlem značky AudiA6. Patnáct minut po 15. hodině narazil zezadu do před ním jedoucího vozidla Peugeot 207, jehož řidič utrpěl zranění a byl zdravotníky převezen do nemocnice k ošetření. Provedená dechová zkouška byla u cizince s výsledkem měření 2,09 a opakovaně 2,00 promile alkoholu. Policisté muže převezli do zdravotnického zařízení v Klatovech, kde bylo provedeno lékařské vyšetření i odběr krve," sdělila klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová.