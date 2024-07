Nehoda zkomplikovala dopravu na hlavním tahu z Klatov do Plzně.

Dopravní nehoda zkomplikovala v pátek odpoledne dopravu na hlavním tahu z Klatov do Plzně. Mezi Švihovem a Kokšínem vyletělo ze silnice auto, v němž cestovalo pět lidí, a skončila na louce poměrně daleko od silnice.

Nehoda se stala před 14. hodinou, vyjížděly k ní složky integrovaného záchranného systému. „V osobním autě, které skončilo mimo vozovku, cestovalo pět osob. Dvě z nich jsme vyprostili bez použití vyprošťovacích nástrojů,“ popsal krajský mluvčí hasičů Petr Poncar.

Krajský mluvčí zdravotnické záchranné služby Lukáš Uherek doplnil, že u této události zasahovaly dvě výjezdové skupiny záchranářů a skupina s lékařem. „Na místě jsme si do péče převzali celkem dvě osoby, které bylo nutné ošetřit. Žena ročník 1955 byla po ošetření transportována se středně těžkým poraněním na chirurgii do nemocnice v Klatovech a muž ročník 1954 byl transportován do téže nemocnice s lehkým zraněním,“ informoval Uherek.