Řidič, který nedodržel vzdálenost, způsobil nehodu tří vozů a zranění třem lidem ve Štěpánovicích.

Nehoda ve Štěpánovicích. | Foto: Policie ČR

„V pátek jel devětatřicetiletý cizinec s vozidlem Iveco Daily po silnici od Klatov na Dehtín, nedodržel bezpečnou vzdálenost za před ním jedoucím vozidlem a přední částí narazil do zadní části vozu Škoda Roomster, jehož řidička s vozidlem zastavila z důvodu dopravní situace. Po nárazu byl Roomster odražen a přední částí narazil do zadní části auta jedoucím vpředu, jehož řidič zastavil, protože před ním jedoucí vůz odbočoval vlevo a dával přednost vozidlům jedoucím v protisměru,“ popsala nehodu klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová s tím, že řidička z vozidla škoda a dva spolucestující byli převezeni do nemocnice v Klatovech k vyšetření a po ošetření propuštěni. Provedené dechové zkoušky byly u obou řidičů negativní.