Jízdu na mokré silnici nezvládl v neděli v podvečer řidič v Dehtíně a způsobil tak nehodu, která zablokovala provoz a tvořily se kolony.

Nehoda v Dehtíně. | Foto: PČR

"S vozidlem značky BMW 530 jel pětašedesátiletý muž z Klatov po komunikaci ve směru od Švihova na Klatovy a v obci Dehtín v levotočivé zatáčce se na mokrém povrchu dostal do smyku, vjel do protisměru, kde jel řidič s vozem Peugeot 206, do něhož narazil a následně BMW narazilo do oplocení domu. Při dopravní nehodě dvě osoby z vozidla Peugeot utrpěly zranění a byly převezeny do nemocnice v Klatovech k ošetření," uvedla klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová.