V Nalžovských Horách se ve středu ráno srazila nákladní vozidla. Kvůli nehodě stáli řidiči v kolonách.

Nehoda v Nalžovských Horách. | Foto: PČR

"Ve středu jel řidič ročník 1975 z Horažďovicka s nákladním vozidlem značky Iveco ve směru od Horažďovic na Klatovy. Projížděl obcí Nalžovské Hory, dostal se do smyku a narazil do stojícího nákladního vozidla s připojenou cisternou a do dodávky jedoucí před ním," uvedla klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová.