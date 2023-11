Netradiční nehodu řeší klatovská policie. Před tamním bývalým masokombinátem se srazili dva cyklisté, střet skončil zraněním jednoho z nich. Druhý ujel, policie po něm pátrá.

Ilustrační foto | Foto: Deník

Na veřejnost se policie obrací s více než týdenním zpožděním, k nehodě došlo totiž už v pondělí 6. listopadu kolem 6.50 hodin. „Na základě dosud zjištěných skutečností vyjel neznámý cyklista na cyklostezce v ulici Koldinova na úrovni domu č. p. 672 do protisměru, kde se střetl s druhým cyklistou jedoucím ve směru od Svrčovce do centra Klatov. Neznámý cyklista poté z místa odjel. Při uvedené nehodě došlo ke zranění druhého cyklisty,“ popsala policejní mluvčí Iva Vršecká s tím, že po viníkovi střetu se pátrá. Dle popisu je to muž ve věku 40 - 50 let, oblečen byl do tmavé dlouhé bundy nebo kabátu, na hlavě měl nasazenu zimní čepici. Jel na kole staršího typu s berany, mohlo jít o značku Favorit. Může mít zraněné horní končetiny nebo poškozené jízdní kolo.

„V souvislosti s tím policisté žádají občany, kteří by mohli poskytnout informace vedoucí k objasnění uvedené nehody, aby se jim ozvali na telefon 974 334 251 nebo 974 334 260. Informace mohou sdělit také na tísňovou linku 158,“ uzavřela Vršecká.