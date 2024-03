Tragický konec měla nehoda automobilu, která se stala ve středu ráno mezi Hnačovem a Plánicí.

Nehoda u Hnačova. | Foto: Foto: HZS PK

„Řidič, ročník 1966, osobního vozidla tovární značky Mazda jel ve směru od obce Hnačov na Plánici. Pravděpodobně měl sjet pravým kolem do příkopu, kdy při pokusu z něj vyjet strhl řízení a s vozidlem sjel do protějšího příkopu, kde narazil do betonové vpusti a stromů. Spolu s ním byla ve vozu spolujezdkyně, ročník 1931, která utrpěla zranění neslučitelná se životem. Řidič byl převezen zdravotnickou záchrannou službou do nemocnice," popsala policejní mluvčí Barbora Šmaterová.

Dechovou zkoušku měl řidič negativní. Na místo byl přivolán koroner. Komunikace je průjezdná.

Hasiči museli řidiče a spolujezdkyni z vozu vyprostit. „K vyproštění obou osob nebylo zapotřebí hydrauliky," doplnil krajský mluvčí hasičů Petr Poncar.

