„Další tři osoby byly zraněny těžce a 287 lehce. Celkem bylo Policii ČR na teritoriu Klatovska nahlášeno 459 dopravních nehod, odhadnuté hmotné škody činily 34 579 800 korun,“ vypočítala Dana Ladmanová z klatovské policie.

Hlavní příčinou nehod na Klatovsku je nesprávný způsob jízdy – ten zapříčinil 43 % karambolů na silnicích. „Jde o řidiče, kteří se plně se nevěnují řízení vozidla, nepřizpůsobují rychlost stavu vozovky, nedodržují bezpečnou vzdálenost mezi vozidly či nesprávně reagují na vzniklé situace v provozu,“ vysvětlila Ladmanová. Za tragickými nehodami však stály jiné příčiny. Nepřiměřená rychlost si vyžádala čtyři životy, nedání přednosti v jízdě pak další tři.

„Řidičů, kteří usedli vloni do svých vozidel pod vlivem alkoholu nebo návykových látek a zavinili dopravní nehodu, bylo celkem 52. Na celkové nehodovosti se tak podíleli 11 %,“ řekla Ladmanová. Doplnila, že 30 řidičů mělo více než 1,5 promile alkoholu.

Na Klatovsku se vloni nejvíce bouralo v červenci, nejméně naopak v dubnu. Nejkritičtějším dnem byl pátek, naopak nejméně nehod evidují policisté ve středu. Řidiči nejvíce bourají mezi 11. a 15. hodinou.

Nejvíce nehod vloni na Klatovsku zavinili mladí řidiči od 18 do 29 let (22 %), následuje věková kategorie 29 – 38 let (17 %). Řidiči nad 70 let mají na svědomí každou devátou nehodu. (ki)

Nehodovost na Klatovsku

Rok 2016 2017 2018 2019

dopravní nehody 384 468 505 459

usmrceno osob 5 6 7 7

těžká zranění osob 5 5 5 3

lehká zranění osob 248 296 310 287

škoda v tisících Kč 26 403 29 934 31 063 34 580