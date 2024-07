K vážně zraněnému muži vyjížděly ve středu všechny záchranné složky. Spadl do řeky poblíž náhonu, důvodem vážného zranění byl pád na beton.

Jednotka hasičů ze stanice Sušice vyjela na záchranu osoby, která spadla do řeky poblíž náhonu vodní elektrárny v ulici na Valše v Sušici. "Muže se podařilo hasičům vytáhnout z vody a transportovat do vozu zdravotnické záchranné službě. Šlo o náhon do vodní elektrárny přímo ve městě na řece Otavě ulice," sdělil mluvčí hasičů Michal Holeček.

Dle záchranářů spadl z dvoumetrové výšky. "Muž ročník 1983 byl letecky transportován na Urgentní příjem FN Plzeň s úrazem po pádu hlavou na beton. Muž byl při vědomí po celou dobu," sdělila za záchranáře Andrea Divišová.