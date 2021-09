"Třiatřicetiletý řidič jel s vozidlem Škoda Fabia po od Janovic nad Úhlavou směrem na Klatovy. Za obcí Janovice při projíždění táhlé přehledné levotočivé zatáčky nepřizpůsobil rychlost jízdy, dostal s vozidlem smyk a havaroval v pravém silničním příkopu, kde se vozidlo převrátilo na střechu," uvedla policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Dopravní policisté řidiče vyzvali k dechové zkoušce, kdy nadýchal 3,48 promile alkoholu v krvi. Řidič byl zajištěn a převezen do lékařského zařízení, kde se podrobil lékařskému vyšetření spojenému s odběrem krve.

Dopravní policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, případem se dále zabývají.

Šlo o vážně vypadají nehodu, která mohla skončit mnohem vážněji. Zarážející je především to, že muž usedl za volant s dvěma malými chlapci. "Z místa nehody jsme transportovali dva chlapce ve věku 8 a 10 let a 33letého muže do Klatovské nemocnice," uvedla mluvčí záchranné služby Mária Svobodová s tím, že nikdo nebyl vážně zraněn.