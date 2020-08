Zraněním motorkáře skončila v úterý odpoledne nehoda u Soustova.

Nehoda u Soustova. | Foto: Foto: PČR

"Sedmačtyřicetiletý muž z Klatov jel na motocyklu značky Ducati ve směru od obce Vráž na Klatovy. Při projíždění pravotočivé zatáčky se dostal s motocyklem do smyku, spadl s motocyklem na vozovku, vjel do protisměru, kde motocykl narazil do přední části protijedoucího vozidla Škoda Fabia a nákladního Renault Master. Po srážce zůstal řidič s motocyklem v levém silničním příkopu," uvedla klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová.