K nehodě motorkáře vyjížděli ve čtvrtek policisté na místo nedaleko Dlouhé Vsi.

Nehoda motocyklu u Dlouhé Vsi. | Foto: PČR

"Šestačtyřicetiletý muž řídil svůj motocykl tovární značky Moto Guzzi Breva po silnici ve směru od Kašperských Hor na Dlouhou Ves. V mírné levotočivé zatáčce nepřizpůsobil rychlost jízdy, vyjel vpravo mimo vozovku, kde narazil s motocyklem do směrového sloupku, dále do oplocení zpevňující svah a pak do betonové skruže. Motocykl byl po nárazu vymrštěn a zůstal ležet na pravém boku mimo komunikaci. Od padajícího motocyklu odletěl kámen, který poškodil kolemjedoucí osobní automobil značky Volkswagen. Při dopravní nehodě došlo ke zranění motocyklisty," uvedla policejní mluvčí Dagmar Brožová.