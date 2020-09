K nehodě motorkáře vyjížděly ve čtvrtek večer všechny záchranné jednotky k Malechovu. Na místo letěl vrtulník, ale nakonec jel do nemocnice sanitkou. Že neřídil pod vlivem alkoholu, odmítl prokázat.

Nehoda u Malechova. | Foto: Foto: PČR

"Osmatřicetiletý muž z Klatov řídil svůj motocykl značky Honda po silnici mezi obcemi Dolany a Malechov. Při průjezdu pravotočivou zatáčkou asi sto metrů před obcí nepřizpůsobil rychlost jízdy, vyjel vlevo mimo komunikaci do silničního příkopu a narazil do betonového můstku. Při nehodě utrpěl zranění. Na místo byla přivolána rychlá lékařská pomoc a také letecká záchranná služba. Po vyhodnocení aktuálního zdravotního stavu zraněného bylo rozhodnuto, že bude do nemocnice převezen pozemní cestou," uvedla policejní mluvčí Dagmar Brožová.