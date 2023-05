Na velmi riskantní jízdu doplatila mladá řidička u Bojanovic, která předjížděla několik aut, a stejně tak řidič z protijedoucího auta, který musel uhnout až do příkopu, aby zabránil srážce. Zraněni byli tři lidé, na místo musel i vrtulník. Policie pátrá po svědcích.

Nehoda u Bojanovic. | Foto: Facebook Města Rabí

Dopravní nehoda se stala 20. května krátce po 21. hodině na silnici II. třídy číslo 169 u Bojanovic. Devatenáctiletá řidička osobního automobilu Škoda Octavia jela ve směru od obce Bojanovice na Rabí. Riskovala tím, že na přímém úseku předjížděla dosud neustanovený osobní automobil jedoucí před ní v době, kdy v opačném směru jízdy jela taktéž Škoda Octavia, kterou řídil devětadvacetiletý muž. „Ten na vzniklou situaci reagoval stržením vozidla vpravo, vjel do silničního příkopu, aby zabránil střetu a při tom poškodil spodní část a pravý bok vozidla. Řidička pokračovala v předjížděcím manévru, ale při zařazování před neustanovené vozidlo dostala smyk, který nezvládla, vjela do pravého silničního příkopu, kde narazila do dvou stromů při vozovce a sloupku nivelačního bodu,“ popsala policejní mluvčí Barbora Šmaterová.

Při dopravní nehodě byla zraněna řidička a dva spolujedoucí z druhého havarovaného vozidla. Dle záchranné služby pro ženu a jednoho muže letěl kvůli mechanismu nehody vrtulník, druhý muž byl odvezen do Klatovské nemocnice. Alkohol byl u obou řidičů vyloučen provedenou dechovou zkouškou.

Přesný průběh dopravní nehody a další okolnosti jsou předmětem dalšího šetření policistů z dopravního inspektorátu Klatovy. Ti žádají svědky, kteří by mohli poskytnout informace k výše uvedené dopravní nehodě nebo ke zjištění totožnosti řidiče, který byl předjížděn, aby se přihlásili osobně na dopravním inspektorátu v Klatovech, nebo zatelefonovat na číslo 974 334 251 nebo 974 334 261, případně na bezplatnou tísňovou linku 158.