Motorkář naboural do traktoru poté, co nezvládl řízení v pravotočivé zatáčce. "Muž ročník 1960 jel na motocyklu BMW od Sušice, při průjezdu zatáčkou nepřizpůsobil rychlost jízdy, vjel do protisměru a čelně se střetl s traktorem. Shodou okolností jela za traktorem hlídka dopravních policistů z Klatov, kteří okamžitě začali motorkáře resuscitovat a přivolali záchrannou službu," uvedla mluvčí policie Dagmar Brožová.

I přes okamžitou pomoc se však muže nepodařilo zachránit. "K nehodě vyjela posádka s lékařem a vzlétl vrtulník letecké záchranné služby. Staršímu muži jsme ale nemohli pomoci, utrpěl zranění neslučitelná se životem a náš lékař musel konstatovat smrt," dodal mluvčí záchranné služby Lukáš Uherek.