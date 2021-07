Nehoda se stala v sobotu po poledni, kdy jela třiadvacetiletá řidička s osobním automobilem Fiat Panda ve směru od Klatov na obec Chaloupky. Na hlavní komunikaci chtěla odbočit vlevo a zapnula znamení o změně směru jízdy. V tu dobu od obce Ostřetice jela skupina motocyklistů, kterým dávala přednost v jízdě a s vozidlem zastavila. Za ní jel jednasedmdesátiletý řidič s Peugeotem 306, který nepřizpůsobil rychlost jízdy, nedodržel dostatečnou bezpečností vzdálenost a jejího stojícího vozidla si všiml pozdě.

"Na to reagoval prudkým brzděním a stržením řízení vlevo. Došlo však ke střetu. Vozidlo řidičky, která utrpěla lehké zranění, bylo odraženo do pravého silničního příkopu. Protijedoucí jednatřicetiletý motocyklista s motocyklem Yamaha narazil do zadní části vozidla Peugeot a havaroval v příkopu a utrpěl těžké zranění. Za ním jedoucí dvaatřicetiletý motocyklista na motocyklu Honda prudce zabrzdil a upadl na vozovku," popsala následky nehody policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Celková škoda na všech dopravních prostředcích byla vyčíslena na 150 tisíc korun.