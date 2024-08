V pátek ráno další řidič kamionu zablokoval silnici v Klatovech, když vjel pod železniční most v Lubech. Nejezdily ani vlaky.

Most mnohými nazývaný „klatovská gilotina" opět sesekl část kamionu řidiči, který nerespektoval značky a vjel pod něj. „Řidič kamionu se nevešel se soupravou pod železniční most v Klatovech v ulici 5. května. Mostní konstrukci bylo třeba zkontrolovat zda není poškozena, a proto byl na místo povolán odborný technik. Na trati byl provoz zastaven, než byl most zkontrolován. Nehoda se obešla bez zranění a bez úniku provozních kapalin," uvedl mluvčí hasičů Michal Holeček.

Za volantem seděl řidič ročník 1996. „Provedená dechová zkouška byla negativní a nehoda se obešla bez zranění. Nedošlo k poškození viaduktu," sdělila policejní mluvčí Barbora Šmaterová.

Nehody v tomto místě se stávají často, řidiči nerespektují značky a doufají, že projedou. Někteří se snaží vycouvat, když dojedou až k mostu a vidí až tam, že se tam nevejdou, jiní tam naplno vjedou a většinou si utrhnout části kamionů. Jedna z nehod, která se stala ze stejného důvodu v lednu, měla tragický následek. Uražená konstrukce kamionu tehdy spadla na projíždějící osobní vůz, ve kterém na následky zranění zemřel spolujezdec.

