"Pětatřicetiletý muž z Klatov jel na motocyklu značky Yamaha po komunikaci ve směru od obce Javorná na Železnou Rudu. Při projíždění levotočivé zatáčky ve stoupání zřejmě řidič nepřizpůsobil rychlost jízdy a za zatáčkou se motocykl dostal do smyku, po pádu na komunikaci vyjel vlevo do lesního porostu, kde zůstal na pravém boku," uvedla klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová s tím, že provedená dechová zkouška byla s negativním výsledkem.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.