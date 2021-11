K nehodě se čtyřmi zraněnými vyjížděly ve středu odpoledne všechny záchranné složky mezi Čepice a Rabí. Vzlétnout musel i vrtulník.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

"Letecká záchranná služba z místa transportovala ženu asi 45 let v kritickém stavu se zajištěnými dýchacími cestami na urgentní příjem FN Plzeň. Muže asi 55 let vezla pozemní posádka tamtéž s těžkým zraněním, ale při vědomí. Dalšího muže ročník 1967 se středně těžkým zraněním a muže ročník 1995 s lehkým zraněním jsme transportovali pozemní posádkou do Klatovské nemocnice," uvedla za zdravotnickou záchrannou službu Andrea Divišová.