„Sedmačtyřicetiletý muž z Klatov jel s vozidlem značky Ultima GTR Evolution od obce Petrovičky na Petrovice. Při projíždění pravotočivé zatáčky se vozidlo dostalo do smyku, vjelo vpravo mimo komunikaci a pravým bokem narazilo do vzrostlého stromu,“ popsala klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová.

Vůz byl při nehodě zcela zdemolován, na místo kvůli zraněním musel letět i vrtulník. Hasiči museli jednoho muže vyprošťovat. „Z místa jsme transportovali letecky muže cca 35 let s těžkým zraněním na urgentní příjem Fakultní nemocnice Plzeň. Pozemní cestou jel do také do Fakultní nemocnice i muž ročník 1972 se středně těžkým poraněním,“ informovala za záchranáře Andrea Divišová.

Alkohol byl u řidiče vyloučen dechovou zkouškou. Odhadnutá výše škody činí 4,5 milionu korun Kč.

Policie okolnosti a příčinu dopravní nehody dále šetří.