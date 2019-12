Na druhé straně silnice leží auto na střeše, před ním stojí další poškozený vůz. Nehoda, která se stala v pondělí před polednem u Janovic nad Úhlavou, vypadala fatálně, její účastníci ale dostali předčasný vánoční dárek. Nikomu se nic vážného nestalo.

„Jeli jsme s hyundaiem, za námi jel peugeot a za ním audi. Ta ho začala předjíždět, on se ale nepodíval do zpětného zrcátka, začal také předjíždět, vjel jí tam a srazili se. Peugeot pak narazil ještě do nás,“ popsal Deníku na místě nehodu spolujezdec z hyundaie. Dodal, že ihned volali záchranku a běželi na pomoc dvojici v peugeotu, který ležel za nimi na střeše. „První pán vylezl v pohodě, ale jeho spolujezdci to trvalo dlouho. I z té audi se dokázal řidič vyplazit, naštěstí to asi nedopadlo tak vážně, jak to vypadalo,“ dodal mladík.

„Záchranná služba z místa transportovala muže ročník 1987 a muže ročník 1993 s lehčími zraněními do Klatovské nemocnice,“ informovala krajská mluvčí zdravotnické záchranné služby Mária Svobodová. Policie doplnila, že ke srážce skutečně došlo při předjíždění. „Odhadnuta škoda činí 1,6 milionu korun. Policie příčinu a okolnosti dopravní nehody dále šetříme,“ dodala Dana Ladmanová z klatovské policie.