Nárazem do stromu skončily dvě dopravní nehody na Klatovsku. Za jednou stála rychlost, za druhou mikrospánek.

Nehoda u Chlumské. | Foto: PČR

V neděli jel osmatřicetiletý muž z Klatov s vozidlem Škoda Octavia po komunikaci od Chudenic na Chlumskou. Při projíždění mírné pravotočivé zatáčky se dostal s vozidlem do smyku, vjel mimo komunikaci a přední částí narazil do stromu. „Dechová zkouška byla u řidiče negativní. Zdravotníci převezli zraněného muže do nemocnice k ošetření a následně byl propuštěn. Po prohlídce automobilu policisté zadrželi osvědčení o registraci vozidla,“ uvedla klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová. Podobná nehoda se stala v pondělí u Bystřice nad Úhlavou. Šestačtyřicetiletý muž z Plzně jel s vozidlem Peugeot Partner. Zřejmě vlivem mikrospánku vjel mimo komunikaci a narazil do stromu. Dechová zkouška byla negativní. Zdravotníci řidiče převezli do nemocnice k vyšetření.