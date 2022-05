„Sedmatřicetiletý muž pobývající na Klatovsku jel s vozem Mercedes Benz Vito od obce Nalžovské Hory na Hradešice. Na přímém úseku z nezjištěných příčin vjel do protisměru, kde došlo ke střetu levé přední částí s levou přední částí protijedoucího nákladního vozidla značky Renault T s připojeným návěsem, které vjelo vlevo mimo silnici, kde čelně narazilo do vzrostlého stromu. Po střetu se vozidlo značky Mercedes roztočilo na komunikaci a došlo ke střetu jeho přední části s levým bokem protijedoucího Peugeotu Boxer, které se převrátilo na pravý bok a jeho zadní část poškodila oplocení nemovitosti. Následně se mercedes přetočil do protisměru, kde došlo ke střetu jeho zadní části s přední částí protijedoucího Renaultu Master, jehož řidič před střetem zastavil u okraje komunikace,” popsala nehodu klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová.