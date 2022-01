Dle původního hlášení bylo podezření, že byl muž sražen vozem. To ale policie na místě vyvrátila. „Před sedmou hodinou ranní vyjížděli policisté k nehodě, kdy cyklista ročník 1968 jel po komunikaci od Klatov na Zavlekov, kdy před obcí zřejmě vjel z dosud nezjištěných příčin na pravou krajnici a zpět do svého pruhu, kde padl na komunikaci na bok i se svým kolem. Při ohledání místa činu byla vyloučena možnost, že by mělo jít o střet s vozidlem. Dechová zkouška byla negativní, muž utrpěl zranění, se kterým byl převezen k lékařskému ošetření,“ sdělila policejní mluvčí Eva Červenková.