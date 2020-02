K dopravní nehodě autobusu vyjížděli v úterý ráno policisté do Ježov.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Hříbal Antonín

„Sedmapadesátiletý muž ze Švihovska jel s autobusem obcí Ježovy od Mezihoří. Projížděl s autobusem levotočivou zatáčkou a na zledovatělé vozovce se dostal do smyku, kdy pravou přední a boční částí narazil do oplocení u domu, betonového sloupu elektrického vedení a oplocení u dalšího domu. Po nárazu do sloupu došlo k jeho vychýlení a vytržení kabelu elektrického vedení na domě,“ popsala klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová. Odhadnutá hmotná škoda činí 150 tisíc korun. Dechová zkouška byla u řidiče negativní. Při dopravní nehodě se nikomu nic nestalo.