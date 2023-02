Nehoda se stala na komunikaci vedoucí lesem mezi obcemi Otín a Předslav, kde mladá řidička zřejmě nezvládla řízení a sjela ze strmého srázu a auto se zastavilo čelně o strom. "Pomáhali tady mladí kluci s traktorem, kdy chtěli auto vytáhnout, ale nepodařilo se jim s ním ani hnout. Pak přijela odtahovka. Holčina si stěžovala na bolesti hlavy, ale vůbec nevěděla, co se stalo," řekla Deníku žena, která byla na místě.

To, že se mladé řidičce nic vážného nestalo, potvrdil i mluvčí záchranky Vítězslav Sladký. "Mladou ženu, 19 let, jsme transportovali s lehkým zraněním do Klatovské nemocnice," uvedl.

Silnice byla po dobu vyšetřování uzavřena.

