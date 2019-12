Záchranáři museli ve čtvrtek na Klatovsku vyjíždět ke karambolům na silnicích. Zranilo se při nich hned několik lidí, mezi nimi i dva 17letí mladíci.

Střet dvou vozů v Sušici a srážka auta s motocyklem v Klatovech. | Foto: HZS

Vážná nehoda se stala v Sušici na křižovatce ulic 5. května a U kapličky. Podle policie ji zavinil 21letý muž ze Švihovska se Škodou Felicia, který přijel z vedlejší komunikace a nedal přednost VW Golf. „Jednu osobu bylo třeba vyprostit pomocí hydraulických nástrojů,“ informoval krajský mluvčí hasičů Petr Poncar. „Z místa nehody jsme transportovali muže ročník 1998 a osobu mladší osmnácti let se středně těžkým zraněním do Klatovské nemocnice, a dále pak ženu ročník 2000 s lehkým zraněním do sušické nemocnice,“ doplnila Andrea Divišová ze zdravotnické záchranné služby. Dechové zkoušky byly u obou řidičů s negativními výsledky. Škoda je 80 tisíc korun.