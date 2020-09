Od pátku museli mít žáci na druhém stupni a na středních školách i při vyučování roušky.

Daniela Loudová | Foto: Deník

A to i přesto, že bylo slibováno, že podobná plošná nařízení již nebudou. Bouří se proti tomu děti i rodiče. Sedět totiž několik hodin v roušce je dost nepředstavitelné. Dle mnohých bude dalším krokem zavření škol a on-line vyučování. Co na to říkáte vy? Je lepší, když budou děti chodit do škol s rouškami, nebo když budou doma a bude zase zavedeno učení, na dálku? Napište mi na e-mail: daniela.loudova@denik.cz