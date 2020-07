/KOMENTÁŘ/ Před pár dny jsem procházela pod Černou věží na náměstí v Klatovech a automaticky, asi jako mnoho Klatovanů, jsem se podívala nahoru.

Daniela Loudová | Foto: Deník

Je to věc, kterou dělá plno lidí vždy nějaký čas po tragédii, kdy z věže někdo skočí. Stejně tak se vždy začne mluvit o tom, že by se na věž měly instalovat ochranné sítě či mříže, aby se už nic takového nestalo. Někdo je tam ale nechce kvůli narušení výhledu. Jaký názor na to máte vy? Mělo by město věž zabezpečit proti skokům nebo ne? Napište mi na e-mail: daniela.loudova@denik.cz