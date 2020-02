Popsal jsem náš společný zážitek na facebooku a reakce mě překvapily. Nejvíc bylo těch, kdo chválili můj postup, že jsem se nedal. Hned po nich následovali jiní, kdo říkali, že máš takových poplatků spoustu a jsi tím proslulá. „Spořitelna je jeden velký vydřiduch,“ napsala mi třeba paní. A třetí se mi vysmáli: „Mladej a progresivní a má účet u Spořky. Výborně, patří Vám to,“ shrnul to dokonce jeden pán. Zastávali se Tě jen ekonomové z Liberálního institutu, ačkoli jinak brojí proti daním, byrokracii a vůbec státu. U bank jim bujení blbosti zřejmě nevadí.

Hledal jsem trochu a zjistil, že máš skutečně ještě několik desítek poplatků za nejobskurnější drobné služby. Namátkou vyjímám. Kdo má u Tebe limit denního výběru na pět tisíc řekněme, dostane lepší práci a narodí se mu druhé dítě třeba, a limit si zvýší na deset tisíc, zaplatí sto padesát korun. Proč? Nebo: kdo má u Tebe uzavřenou hypotéku se splátkou dvacátého v měsíci, ale změní zaměstnavatele a ten mu posílá plat nově až jednadvacátého, a musí tedy změnit datum splátky – zaplatí pět set korun. Za co? A ještě: kdo chce vybrat větší obnos svých peněz a ohlásí Ti to předem (musí totiž), ale pak mu do toho něco vleze a nevybere ho, zaplatí pokutu tisíc korun. Prosím?

Asi jsem Tvým zbytečným poplatkům věnoval málo pozornosti a až těch tři sta dva korun padesát haléřů za jeden papír mě probudilo. Mnoha lidem se to stalo dávno dřív a odešli. Já chci ale zůstat. Jednak si umím představit, že jinde to není o mnoho lepší. Jednak jsou se změnou finančního ústavu nepříjemnosti a chci se jim vyhnout. Když už mne svět nutí mít peníze v bance, chci je mít u Tebe. Je ale mnoho lidí, zvlášť na malých městech a vesnicích, a tam máš nejvíc klientů, kteří banku tak snadno změnit nemohou, třeba proto, že nejezdí tak často do velkého města, kde mají pobočky i jiné banky, nebo nemají stálé připojení k internetu, nebo se v bankovním světě orientují ještě méně než já a bojí se, že by si nepomohli.

Netrvalo ani týden a ozvala ses, že mi na základě stížnosti poplatek promíjíš a potvrzení si mohu vyzvednout zdarma. To oceňuji. Ale řekl jsem Ti vzápětí: mně poplatek promíjíš, protože jsem si stěžoval, napsal o tom veřejně, lidé mi dali za pravdu a Tobě se vysmáli. Prominutím poplatku mně spíš hasíš vlastní průšvih. A tak jsem dodal: děkuji, že mně si poplatek za potvrzení o účtu jednorázově zrušila, žádám teď tedy, abys ho zrušila všem, protože nechci zvláštní zacházení, a když už ho budeš, jak doufám, rušit, zruš i poplatky další. Pár jsem Ti jich výše vybral, zdaleka ne ale všechny. Buď kreativní.

Stěžuji si tedy, milá Česká spořitelno, podruhé. Ne už pro sebe a proto veřejně, ale za čtyři a půl milionu Tvých klientů. Často důchodců, často lidí z venkova, často těch chudších. Ty víš, že jsou Tvými zákazníky právě oni a nemohou od Tebe tak snadno odejít. Tak toho nezneužívej. Pokud se polepšíš, ať se Ti vede.