Sázení stromků na Šumavě s WeLoveŠumava 5. června 2021. | Foto: Deník/Daniela Loudová

Do šumavské přírody se vydává, zvlášť když je krásné slunečné počasí, mnoho lidí. Bohužel jsou mezi nimi i někteří, kteří se tam neumí chovat. Nechávají za sebou spoušť v podobě plechovek od pití, sáčků a obalů od jídla. Další skupinou jsou ti, kteří nedbají na pravidla a chodí i tam, kde je to zakázané. V zimě se takoví návštěvníci předvedli například na Černém jezeře, které si spletli s rybníkem a klouzali se po něm, další se neváhali vydat ke známé břízce na Chalupské slati. Najdou se i tací, kteří si i přes zákaz na místo dojedou i autem a je jim úplně jedno, že tam nemají co dělat. Vrcholem pak je, když si někteří na zakázaných místech dokonce rozdělají oheň.