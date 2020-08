/KOMENTÁŘ/ V minulém sloupku jsem zmiňovala, že se po Klatovech rozběhla diskuze ohledně uspořádání stánků a pódia při pořádání koncertů na náměstí.

Daniela Loudová | Foto: Deník

Kromě několik návrhů, jak by to šlo a nešlo udělat, se objevila také myšlenka, že by se koncerty neměly na náměstí konat vůbec. A tak by mě zajímalo, kde byste si dokázali představit, že by se koncerty mnohdy pro několik tisíc lidí mohly v Klatovech konat. Napadá vás nějaké takové místo, které by se dalo takto využít? Napište mi na e-mail: daniela.loudova@denik.cz