/KOMENTÁŘ/ Myslím, že nejsem jediná, kdo se těší, že se konečně v pondělí otevřou restaurace a bary a my se opět budeme moci po dlouhé době sejít s přáteli u skleničky vína či u sklenice piva v útulném prostředí oblíbeného podniku.

Daniela Loudová | Foto: Deník

Sice jsou otevřené zahrádky, ale ne u všech restaurací. Někteří vyčkávali na úplné otevření. Budeme muset přežít různá nařízení od roušek až po zavírací dobu ve 23 hodin, ale to zvládneme. Co vám po dobu uzavření chybělo a na co se od pondělí nejvíce těšíte?