/KOMENTÁŘ/ Páteční poledne bylo pro mnohé dlouho očekávaným časem – otevřely se konečně hranice.

Daniela Loudová | Foto: Deník

Nastal tak čas, kdy se mohou opět setkávat rodiny, které byly od sebe dlouho oddělené, pendleři mohou volně za prací, aniž by museli mít testy na koronavirus či následnou karanténu. A jednou z věcí, na kterou se jistě mnoho lidí těší, jsou nákupy za hranicemi, za kterými se vydávají mnozí z nás. Co nejvíce chybělo vám, když byly hranice zavřené? Na co se nyní nejvíce těšíte? Napište mi na e-mail: daniela.loudova@denik.cz